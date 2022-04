Diederik is groot fan geworden, van zichzelf

‘Een man weet pas wat wat hij mist, als ze er niet is’, zong De Dijk op de radio terwijl ik stond te wachten voor een stoplicht in het centrum van Tilburg. Ik keek om me heen en glimlachte. Overal volk op straat, op weg naar de kroeg voor een avondje gezelligheid. Zo fijn dat dit allemaal weer kan! En als ik in mijn eigen agenda kijk, zie ik weer tig afspraken met vrienden staan. Het leven lijkt weer als vanouds. Ik kan alleen maar hopen dat het zo blijft.