Diefstal uit enveloppe maakt Jan (69) boos: ‘Zelfs de postbode is niet meer te vertrouwen’

Vijf aanhoudin­gen voor gedwongen prostitu­tie na inschake­len hulp door slachtof­fer in Zwolle

12:45 De politie Oost-Nederland heeft in de afgelopen tijd vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel en gedwongen prostitutie. De zaak kwam aan het licht toen een van de slachtoffers in augustus 2019 in Zwolle wist te vluchten en hulp kon inschakelen, meldt De Stentor.