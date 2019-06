Diemense wethouder ‘door het lint’ voor stadhuis Amsterdam

OM eist vier jaar tegen bedreiger van Wilders: ‘dit is serieus’

17:46 Dickie J. (61) wilde PVV-leider Geert Wilders niks aandoen toen hij begin maart met een bijl en messen naar de campagnebijeenkomst kwam: ,,Het was flauwekul, ik ben juist groot fan”, zei de man uit Hoensbroek vanmiddag in de rechtbank. Justitie eist desondanks vier jaar cel. ‘Dit is serieus’.