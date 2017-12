Dienstbaarheid in de sneeuw: wijkagent duwt gestrande scootmobieler naar huis

,,Dit is dienstbaarheid. Dit is hulpverlening'', schrijft politieteam Markdal trots bij de foto van de reddende engel. Op eigen kracht had het karretje het al lastig in de sneeuw, maar zonder elektrische hulp kreeg de agent het flink te verduren.



Het was een flinke klus om mevrouw, karretje en hulphond thuis te krijgen. ,,Het was nogal een eindje duwen, maar wij vinden dat dit ook politiewerk is!'' Het verzoek is de actiefoto te delen en zo te laten zien dat Facebookvolgers ook trots zijn op de dappere doordouwer.