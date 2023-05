Dierenambulance krijgt elke week wel een telefoontje over vogels tussen de zonnepanelen

De pootjes komen regelmatig vast te zitten in de naad tussen de panelen. Andere keren komen met nek of vleugels klem te zitten in openingen tussen de zonnepanelen. ,,Soms zie je alleen de pootjes boven de panelen uit steken en hangen ze er zelf onder. Meestal gaat het om meeuwen of kauwtjes”, zegt Karina Wijnands, coördinator van de Dierenambulance Zeeland.

In het Pinksterweekeind kwam er weer zo'n telefoontje binnen. De bellers waren maar eens poolshoogte gaan nemen op het dak, toen ze daar luidruchtig gestommel hoorden. Ja hoor: een meeuw die probeerde te ontsnappen uit een krap bemeten stuk dakgoot tussen twee schoorstenen, onderaan het dak waar net zonnepanelen gelegd waren. ,,Meeuwen kunnen behoorlijk groot zijn, met een spanwijdte van tussen de 60 en 80 centimeter. Die vogel was naar beneden gegleden en kon niet meer wegvliegen. Dat hoor je dan wel, hoor. Ze gaan vreselijk tekeer als ze vastzitten.”

In zo’n geval schakelt Wijnands meestal de brandweer in. ,,Nee, we gaan niet zelf het dak op.” Bellers hoeven niet bevreesd te zijn dat er later een rekening op de mat valt, verzekert ze. ,,Het is een dier in nood. Daar mag je ons gewoon voor bellen, daar zijn wij als Dierenbescherming voor. Als je niks doet, kan de vogel ter plekke overlijden. Dat komen wij ook wel eens tegen.” Wijnands denkt dat het alleen maar vaker zal voorkomen. ,,Er komen meer panelen, dus dit zal ook wel vaker gebeuren.”

Zonnepanelen en vogels zijn geen gelukkige combinatie. De opbrengst vermindert door vogelpoep. En de dieren komen nogal eens vast te zitten tussen de panelen.

Uit zijn lijden verlossen

Als ze nog heel levendig zijn en alleen maar proberen zo snel mogelijk weg te komen, laten de medewerkers van de Dierenbescherming ze gaan. Maar vaak zijn er verwondingen en gaan ze voor de zekerheid naar vogelopvang De Mikke. Coby Louwerse: ,,Als ze een gebroken vleugel hebben is het vaak een open breuk tussen de gewrichten in. Dan heeft zo'n vogel zo weinig kans op genezing, dat we ze in moeten laten slapen. Dat is dan nog altijd beter dan wanneer ze met die open breuk blijven lopen en de wond gaat ontsteken. Dan hebben ze heel veel pijn. Bovendien, zo'n gewond dier is op de grond een gemakkelijke prooi. Dan kun je het beter humaan uit zijn lijden verlossen.”

Jolanda Lichtenberg van Dierenwelzijn Zeeland: ,,Wij krijgen ook wel telefoontjes van vogels die door zonnepanelen bekneld zijn geraakt, maar zeker niet elke week. Ik denk dat er veel vaker vogels in nood komen door netten die bedoeld zijn om vogels te weren. Bijvoorbeeld van voetbalvelden, flats en winkels. Pas nog hebben ze netten gespannen bij de trappengalerijen van het zorghotel in de Joost de Moorstraat in Vlissingen. Daar hebben we al een paar keer vogels weg moeten halen.”