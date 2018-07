Dierenbescherming waarschuwt voor maden bij konijnen door de hitte

Politie voorkomt Project X-feest in Nijverdal

19:18 De politie heeft gisteren weten te voorkomen dat er een ‘Project X’-feest is georganiseerd op een onbekend adres in Nijverdal. De politie kwam het plan voor het spontane feest op het spoor via een opgerichte Whatsappgroep. Daarin werden jongeren opgeroepen om zich massaal te verzamelen bij een ogenschijnlijk willekeurig gekozen adres.