Dierenkliniek: ‘Eén of twee kogeltjes in doodgeschoten ooievaar’

In de uit het nest geschoten ooievaar uit De Lutte zitten één of twee kogeltjes. Dat blijkt uit de röntgenfoto’s die bij de dierenkliniek in Oldenzaal zijn gemaakt. Vanmiddag worden de kogels verwijderd en aan de politie overgedragen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een mannetjesooievaar uit het nest aan de Wewwelstad in De Lutte geschoten. Een getuige heeft drie schoten gehoord en gezien dat er vanuit een zilvergrijze Audi die geparkeerd stond achter een bosschage aan de Bentheimerstraat is geschoten.

De politie is bezig met onderzoek. De vogel is overgebracht naar de dierenkliniek Oldenzaal-Losser. Dierenarts Huub Veldhuis vertelt dat op een röntgenfoto twee kleine objecten in het vogellichaam te zien zijn waarvan één met zekerheid een kogeltje is en de ander een vervormd kogeltje of een steentje is.

Speculeren

Vanmiddag weet hij meer, omdat ze dan operatief worden verwijderd en aan de politie worden overgedragen. Veldhuis kan niet zeggen waar de kogel(s) het lichaam zijn binnengedrongen. Er is geen inschot te zien zonder de vogel te plukken en voorlopig is dat niet aan de orde. Op basis van het röntgenbeeld wil Veldhuis niets zeggen over het type wapen waarmee is geschoten. Dat zou volgens hem speculeren zijn.

De dierenarts zegt dat hij dit onderzoek op verzoek van de lokale politie doet. De afspraak was dat als er geen kogeltjes waren gevonden, het dier voor sectie wou worden overgebracht naar de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer.

Beschermde diersoort

„Als het een kraai was geweest hadden we niets onderzocht, maar bij een ooievaar wordt het wat anders. Dat is een beschermde diersoort”, zegt Veldhuis. Hij sluit zich aan bij de vele mensen die niet begrijpen waarom iemand dit doet.