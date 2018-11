Dierenleed blijft paardenmarkt in Hedel achtervolgen

Ook dit jaar hebben dierenrechtenorganisaties in Hedel, op de grootste paardenmarkt van Europa, foto's en filmpjes gemaakt waar je akelig van wordt. Een paard dat tegen het asfalt smakt, pony's die zo kort zijn vastgebonden dat ze zich niet kunnen bewegen, dieren die angstig en gestrest zijn. Vooral bij de aanvoer van de paarden in het holst van de nacht gaat het er lang niet altijd zachtzinnig aan toe.



Wie dit wil filmen of fotograferen heeft bewaking nodig, want op pottenkijkers zitten deze handelaren niet te wachten. De duistere beelden staan in schril contrast met de gezellige sfeer een paar uur later, wanneer in het zonnetje de gemoedelijke menigte langs de 1.500 dieren schuifelt en zich uitstekend vermaakt. Iedereen snapt natuurlijk wel dat al deze paarden liever in de wei staan, maar zo op het oog lijken ze zich te schikken in hun lot.