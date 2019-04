Dierproefcentrum Den Bosch doet er alles aan om pottenkijkers buiten te houden

Van het gebouw van Charles River Laboratories in Den Bosch gaan er dertien in een dozijn. Niets aan de buitenkant verraadt wat binnen in het dierproefcentrum gebeurt. ,,Dieren zien we hier nooit, wel dierenactivisten. Die demonstreren eens per jaar in de straat. Hoop politie erbij”, zegt een buurman op bedrijventerrein High Tech Park, net onder de A59.