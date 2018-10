Diesel of Euro98? Vergeet die namen, voortaan tanken we B7 of E5

De brandstofetiketten veranderen in heel de Europese Unie. ,,In Nederland weten mensen wat ze moeten tanken, maar als ze in het buitenland zijn is het lastiger. Diesel heeft in sommige landen bijvoorbeeld een andere naam. De EU vindt dat consumenten er voordeel zullen uit halen indien ze overal in Europa dezelfde etiketten zullen zien. Nu is er te veel verwarring'', aldus Tom Huyskens, woordvoerder van de BOVAG.

Witte etiketten

Op termijn zullen de groene (benzine) en zwarte (diesel) labels verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen witte etiketten met zwarte belettering. Voor benzines worden de etiketten rond, voor diesel vierkant en LPG wordt een ruit. De benaming wijzigt grondig: benzine 98 wordt E5, benzine 95 wordt E10 en diesel wordt B7. Bij LPG wijzigt er niets, ook al zal die brandstof in bijvoorbeeld Frankrijk gewoon GPL blijven heten.

Of de nieuwe benaming niet voor verwarring zal zorgen bij de mensen? ,,Het zal wennen zijn, maar ik verwacht niet dat tankstations de komende weken allemaal massaal worden gestript en alleen de nieuwe codes te zien zijn. We zullen nog een hele poos beide benamingen gebruiken. Onze leden hebben tijdig een oproep gekregen om stickers met de nieuwe codes te bestellen. Op 12 oktober is het in de hele Europese Unie verplicht om de nieuwe benaming te gebruiken'', aldus Huyskens.

Campagne

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen onder meer de BOVAG een informatiecampagne opgezet om uitleg te geven over het nieuwe systeem. ,,Ik kan me voorstellen dat B7 in ons land weleens zal worden verward met benzine, terwijl het toch echt om diesel gaat. Maar B7 verwijst in dit geval naar het percentage biodiesel. Dat geldt ook ook voor E5 en E10 bij de benzines'', stelt Huyskens.

Er was eerder discussie dat oude auto's (bouwjaar 2000 en ouder) niet langer E10-benzine konden tanken omdat het percentage biobrandstof te hoog zou zijn. Oudere auto's zouden hierdoor schade oplopen. Volgens Huyskens valt dat in ons land ontzettend mee. ,,Ook al heet het E10, in Nederland ligt het percentage biocomponent nog niet zo hoog. Dat wordt stapsgewijs opgebouwd naar 10 procent, zodat oudere auto's er minder last van hebben.''

De nieuwe etiketten worden niet alleen gebruikt bij de pomp, maar worden ook op nieuwe voertuigen (aan de tankdop en in de gebruiksaanwijzing) aangebracht. Er bestaan specifieke modellen van etiketten voor benzine-, diesel- en gasvormige brandstoffen.

• Benzine

Het etiket voor een brandstof van het type benzine is cirkelvormig. De 'E' gevolgd door een cijfer duidt het gehalte aan biobrandstof aan dat de benzine bevat.

Volledig scherm © rv

• Diesel

Het etiket voor een brandstof van het type diesel heeft de vorm van een vierkant. De 'B' gevolgd door een cijfer duidt het gehalte aan biobrandstof aan dat de diesel bevat. XTL betekent synthetische diesel.

Volledig scherm © rv

• Gasachtige brandstoffen

Het etiket voor een brandstof van het type gas heeft de vorm van een ruit. Het betreft waterstof, cng, lpg en lng.