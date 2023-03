Dieven beroven Winterswijkse visboer lachend van duizenden euro’s dagomzet: ‘Ontzettend triest’

Hard werken was het zeker die bewuste zaterdag, zegt Bas van Dijk. ,,Het was een prachtige dag en vreselijk druk. We hebben ons de benen uit het lijf gerend om iedereen te voorzien van een lekker visje”, zegt hij.



Doordat het zo druk was op de Winterswijkse weekmarkt, kende de vishandel een meer dan uitstekende omzet die dag. Volgens de politie gaat het om meerdere duizenden euro’s. Van Dijk zegt zelfs dat er zoveel geld is verdwenen, dat de vishandel daar een maand voor moet werken.



De diefstal is gepleegd door twee mannen, die de bewuste zaterdag aan het einde van de middag hun kans schoon zien en de dagomzet van de vishandel uit de bus stelen. Ze gaan geraffineerd te werk: één van de mannen staat op de uitkijk, terwijl de ander het geld uit de bus haalt. Ze houden constant telefonisch contact.