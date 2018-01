‘Dikke BMW’ rukt op in kabinet-Rutte III

De bewindslieden van Rutte III dat pretendeert het groenste kabinet ooit te zijn, rijden veelal nog in benzineslurpers. Vier ministers en twee staatssecretarissen rijden in een hybride auto. Van de achttien overige bewindspersonen stappen in de loop van dit jaar nog zeker vijf andere bewindspersonen over op een BMW 740e met een oplaadstekker.

Vicepremier en Landbouwminister Carola Schouten, minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat rijden al in dat type hybride auto, net als staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. Ministers Eric Wiebes van Economische Zaken en Sander Dekker voor Rechtsbescherming rijden in een hybride Mercedes E-klasse.

Dat blijkt uit een overzicht dat deze krant heeft opgevraagd bij het ministerie van Defensie, dat het wagenpark van de bewindslieden beheert. Een hybride auto combineert een benzinemotor met een elektromotor, waardoor er minder brandstof wordt verbruikt en de uitstoot lager is.

Uit de gegevens blijkt ook dat op dit moment Audi het populairste automerk is onder ministers en staatssecretarissen. Dertien van hen rijden op dit moment in een Audi A6 of A8 – consumentenprijs tussen de 51.000 en 105.000 euro. De andere bewindspersonen rijden in BMW’s (6) en Mercedessen (3, vanaf 55.000 euro).

Tweedehands

Omdat Rutte III uit meer bewindspersonen bestaat dan het vorige kabinet, moesten er nieuwe auto’s worden gezocht. Daarvoor bestaat een poule van auto’s waaruit geput kan worden, die bijvoorbeeld gebruikt worden door hoge ambtenaren of defensiefunctionarissen. Een minister of staatssecretaris kan dan aangeven aan welke eisen een auto moet voldoen. Is er een geschikte auto beschikbaar, dan wordt die gebruikt. Is er geen geschikte wagen voorhanden, dan wordt er een nieuwe gekocht.

Zo rijden op het ministerie van Volksgezondheid ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins in de auto’s van hun voorgangers, minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn. Voor Paul Blokhuis werd een nieuwe auto gekocht; hij kreeg één van de hybride wagens. Minister Schouten nam de auto met stekker van oud-minister Henk Kamp van Economische Zaken over.

Opladen

Het is voor chauffeurs die al in zo’n BMW – leverbaar vanaf 93.500 euro – rijden een sport om onderweg zoveel mogelijk op te laden, zegt een woordvoerder van Blokhuis. ,,Er zijn op steeds meer plekken laadpalen, maar anders rijden de chauffeurs even om zodat ze de auto toch tussen afspraken door op kunnen laden.”

De naamgever van het kabinet, premier Mark Rutte, moet het zonder eigen dienstwagen doen. Vanwege de veiligheid rijdt hij in een speciale, regelmatig wisselende auto die wordt gereden door de Dienst Bewaken en Beveiligen, een dienst die onder de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie valt.