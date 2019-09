Dikke kruisspin zit plots overal

Hoewel ze elk jaar groter lijken te worden en we daar het warme weer graag de schuld van geven, is daar in Nederland nooit echt goed onderzoek naar gedaan. ,,Dus eigenlijk weten we dat niet”, stelt de bioloog. ,,Het is ook moeilijk te meten. De ene spin kan kleiner worden als het warm wordt, zodat ie niet oververhit raakt. De ander wordt juist groter, omdat ie bijvoorbeeld normaal altijd in de schaduw zit. Elke spin is anders.”



Wie rilt van zo’n dikke spin boven het toilet, hoeft niet bang te zijn: pas als het buiten echt koud begint te worden komen sommige spinnensoorten naar binnen. ,,Dan moet het nog wel wat kouder dan nu worden”, weet Noordijk. ,,Bij de eerste koudeperiode of als het overdag niet meer opwarmt.”



Wie echt bang is voor spinnen kan maar beter niet verder lezen. In elk huis leven namelijk het hele jaar door tientallen tot honderden spinnen. ,,Elke spin heeft een periode dat een mannetje op zoek gaat naar een vrouwtje en uit zijn schuilplek komt. Die lopen dan ’s nachts een beetje rond en dat is ook een moment dat je veel spinnen binnen kunt zien.”