Jan Verwey (55) droeg zijn ADO-shirt, maatje XXXXXL, elke wedstrijd met trots. ,,Maar daar ken ik nu in zwemmûh”, vertelt de supporter in plat Haags. Verwey verloor 55 kilo door zijn deelname aan Eurofit, een Europees project om 1100 dikke voetbalsupporters in beweging te krijgen. In Nederland ging het om fans van ADO, PSV, Vitesse en FC Groningen die gemiddeld honderd kilo wegen.

De eerste successen zijn inmiddels geboekt, blijkt uit de studieresultaten die vandaag naar buiten komen. Na twaalf weken bewegen en gezonder eten, onder begeleiding van een leefstijlcoach, zitten de meeste voetbalfans beter in hun vel. Een jaar na dato eten zij meer groente en fruit, minder vet en suiker en zijn ze gemiddeld 2,4 kilo afgevallen.

Aantrekkelijk

Dat is een schijntje vergeleken met Jan Verwey, die zijn eigen leeftijd in gewicht verloor, maar projectleider en gezondheidsepidemioloog Hidde van der Ploeg van het Amsterdam UMC is tevreden. ,,Het aantal kilo’s zegt niet alles. Het ging vooral om meer bewegen en gezonder eten, ook nog afvallen was mooi meegenomen. De mannen zijn nu gezonder dan een jaar geleden. Ze lopen minder risico op diabetes of hart- en vaatziekten. En belangrijk: ze vallen niet terug in hun oude patroon.” Dat komt volgens Van der Ploeg door de samenwerking met de profclubs. ,,Door het project te organiseren in hun favoriete stadion werd het plots aantrekkelijker om te gaan sporten. Dit zijn namelijk geen mannen die je zult aantreffen bij Weightwatchers. Voor veel van deze mannen is hun voetbalclub álles. Die brengt saamhorigheid.”

Quote Af en toe drink ik ook een biertje. Het leven is geen gevangenis Jan Verwey Dat kan Verwey alleen maar beamen. ,,Het mooiste van alles is dat we mogen trainen bij ADO, zelfs nu het project allang is afgelopen. Elke dinsdagavond lopen we met een groepje van de trap af, zo het veld op. Geweldig. Normaal staat daar een boete van 15.000 euro op.”



Verwey probeerde naar eigen zeggen wel honderd diëten uit. ,,Maar ik was net een jojo. Dat liep een paar jaar geleden een beetje uit de hand. Toen woog ik 145 kilo. Er moest iets gebeuren. Ik wil mijn kleinkinderen zien opgroeien.’’



In zijn stadion laat de Hagenaar nu de broodjes bal links liggen. De kroketten en de frikadellen ook trouwens. ,,Ik moet heel wat offers brengen hoor. Tijdens de wedstrijd at ik niet zo veel. Dan durfde ik amper naar de wc te gaan. Bang om iets te missen. Maar nu haal ik ook niks te snacken ná de wedstrijd.”

Volgens het internationale onderzoek van Amsterdam UMC, Radboudumc en de VU lopen de supporters zo’n zevenhonderd extra stappen op een dag en drinken wekelijks een biertje minder. Het gemiddelde ligt nu op vijf alcoholische drankjes in de week. De onderzoekers hebben weinig regionale verschillen gezien tussen de clubs. Al zou je verwachten dat ADO wat meer emotie-eters telt, nu de Hagenaren in het rechterrijtje staan. Projectleider Van der Ploeg lacht: ,,Als je die theorie aanhangt, zouden er bij PSV veel slanke fans op de tribune zitten. Dat is helaas niet zo.”

Nederlandse supporters zijn wel iets fanatieker gaan bewegen in vergelijking met de voetbalsupporters in Engeland, Noorwegen en Portugal die ook deelnamen aan de studie. Maar bijna niemand haalt het bij ADO-fan Verwey. Hij weegt nu 90 kilo. ,,Dat is mooi zo. Af en toe drink ik ook een biertje. Het leven is geen gevangenis.”

Volledig scherm ADO supporter Jan Verwey (midden). Hij viel 55 kilo af door Eurofit, een Europees project om voetbalfans met overgewicht te laten afvallen. © GUUS SCHOONEWILLE