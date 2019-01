Dino Soerel wil getuigen tegen Willem Holleeder

In de brief en het gesprek beschuldigt Holleeder Soerel en zijn advocaten ervan hem onder druk te hebben geze om vals te verklaren in Soerels voordeel. Die aantijging is 'belastend en leugenachtig' schrijven advocaten Christiaan Flokstra en Nico Meijering zondagavond namens hun cliënt. Soerel is 'zeer wel bereid' duidelijkheid te scheppen, laat het duo weten.



Advocatentelefoon

De opname van het gesprek tussen Holleeder en De Vries is volgens justitie ook belastend, omdat de crimineel op de band in zou gaan op de relatie tussen hem, Soerel en de in 2011 vermoorde Stanley Hillis. Holleeder heeft het bestaan van dat driemanschap altijd ontkend. Ficq, Meijering en Holleeder's toenmalig advocaat Stijn Franken zijn deze week overigens door de Amsterdamse deken uitgenodigd voor een gesprek over de gebeurtenissen in 2011. De Vries en Holleeder voerden hun geruchtmakende gesprek via de 'advocatentelefoon' op het kantoor van Franken, terwijl die lijn uitsluitend is bedoeld voor contact tussen een advocaat en cliënt.



Maandag komt het liquidatieproces waarin Holleeder terecht staat voor betrokkenheid bij vijf moorden terug van reces. Na de publicaties van deze week is een verhoor van De Vries toegevoegd aan de zittingsagenda.



