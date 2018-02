Direct boete als kind buiten vakantie niet naar school komt

De boetes voor luxe verzuim kosten nu echter meer dan ze opbrengen. Dat komt doordat de straf via een omweg bij de ouders terechtkomt. Leerplichtambtenaren leggen slechts processen-verbaal bij het OM neer. Dat moet er vervolgens een zaak van maken bij een rechter. De rechtbank beslist of ouders een boete krijgen. Jaarlijks komen er duizenden van dergelijke zaken bij de rechtbank.



Omslachtig, vinden zowel het OM als leerplichtvereniging Ingrado. ,,Eigenlijk is de tussenkomst van het OM doodzonde'', stelt Carry Roozemond, directeur-bestuurder van leerplichtvereniging Ingrado. ,,Het kost veel tijd en geld om die regels te handhaven, terwijl we precies weten waar het over gaat: ouders overtreden doelbewust de regels, zodat ze goedkoper of rustiger op vakantie kunnen.''