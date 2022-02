Directeur Afghaanse martelgevangenis voor Nederlandse rechter: waarom hij wel en anderen niet?

Vondst goudschat is voor Gerben een jongens­droom: ‘We zijn eigenlijk maar gewone amateurs’

Het lijkt een verhaal uit een jongensboek. Op een voorjaarsdag in 2019 ontdekken Gerben ten Buren en Martin van der Beek met hun metaaldetectors een goudschat in het Springendal. Tientallen gouden munten en sieraden blijken de restanten van een oeroude offerplaats. „Het moeilijkste was om het drie jaar lang geheim te houden.”

15 februari