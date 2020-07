Directeur Amnesty: ‘Racismedebat is zeer gepolariseerd, ook binnen gemeenschappen zelf’

Een half jaar geleden liep Dagmar Oudshoorn nog rond in uniform, had ze als Hoofd Operatiën een topbaan bij de politie-eenheid Amsterdam. Gisteren stuurde ze als nieuwe directeur van mensenrechtenorganisatie Amnesty International een brief met een petitie naar het kabinet waarin de organisatie maatregelen bepleit tegen onnodig politiegeweld en etnisch profileren. Zo zou de taser niet meer in de standaarduitrusting van de politieagent mogen zitten omdat het wapen levens in gevaar kan brengen.