Directeur Stichting AAP redde vele dieren: ‘Tonen soort dankbaarheid die bijna niet voorkomt bij mensen’

video Verdachte Veysel Ü. nog maanden in de cel voor dubbele moord McDonald's

Veysel Ü. (32), de verdachte van de dubbele McDonald’s-moord in Zwolle, blijft nog zeker negentig dagen in de cel. Hij is vanmiddag voorgeleid. Volgens justitie lijkt het erop dat Ü., die zich na de moord meldde bij de politie, de schutter is.

13 april