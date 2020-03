Directeur ziekenhuis Tilburg: ‘We hebben een schuld aan de rest van Nederland’

Aan een tafeltje in de foyer zit Bart Berden druk te bellen. Hij is directeur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, maar is hier voor regionaal overleg. ‘Als jij met die schakelt, bel ik met die’, roept hij richting de andere kant van de lijn. ‘Dan nemen wij die patiënt over.’

Berden is voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen in Brabant. ,,We proberen het onderling te regelen. Bernhoven heeft een enorme aanwas, nog steeds. Dat blijft maar duren. Dus helpen we hen.”

Het is precies een maand geleden dat hij in Tilburg de eerste coronapatiënt van Nederland had liggen. Berden had toen niet kunnen bevroeden dat hij nu in zo’n enorme rollercoaster zou zitten. ,,We dachten: nou, dat kan gebeuren. Ergens moet de eerste vallen, en dat is bij ons. Onze modellen gaven aan dat het daarna heel langzaam zou gaan, dat er tijd was om het goed te regelen. Maar al snel kregen we een enórme aanwas. De lijn in het model was heel sober, maar in de realiteit was de lijn heel steil.”