Directrice zorgaanbieder valt bejaarde aan: 'Smeerlap, ik maak je kapot!'

Na de eerste dag dat Laverna zorg had verleend bij het echtpaar, was Jan van de Corput aanvankelijk zeer tevreden over de nieuwe zorgverlener. ,,Ik dacht 'nu hebben we een lot uit de loterij'", zo goed beviel het."



Tot hij weigerde om een contract te ondertekenen, waar de datum van de geleverde zorg niet op stond. Van de Corput: ,,Dat moet je nooit ondertekenen, want dan kunnen ze invullen wat ze willen. Ik wil best een contract tekenen, maar niet als het niet deugt. Nou toen begon ze in de hal van de flat te tieren en te schelden."