Distributiecentrum Bol.com overvallen, bezorging kan morgen vertraagd zijn

Video / updateOp het distributiecentrum van Bol.com aan de Pakketweg in Waalwijk is vanmorgen een gewapende overval gepleegd. De daders zijn waarschijnlijk uren binnen geweest want beveiligingsmedewerkers die 's ochtends werden overrompeld, sloegen pas 's middags alarm. Wie morgen een pakket verwacht, moet rekening houden met vertraging.

De overval begon toen meerdere personen vanmorgen vroeg twee beveiligingsmedewerkers bedreigden. Die medewerkers raakten niet gewond. Wat er in de uren daarna wél is gebeurd, kan en wil de politie nog niet zeggen in verband met het onderzoek.

Uit de eerste verklaringen van die beveiligers blijkt dat de overval vanmorgen rond 9.00 uur heeft plaatsgevonden. De daders wisten het bedrijfspand binnen te dringen en zijn er geruime tijd aanwezig geweest. De bedreigde medewerkers sloegen pas rond 14.50 uur alarm, waarna de politie direct met meerdere eenheden uitrukte. De zoektocht naar de daders in de omgeving leverde niets op. Het is nog onduidelijk of er iets is buit gemaakt. Het rechercheonderzoek is nog in volle gang.

Vertraging

Vanwege het onderzoek lag het werk in het enorme centrum vandaag (deels) stil. Een woordvoerster van Bol.com laat desgevraagd weten dat wie morgen een pakker verwacht, met vertraging te maken kan krijgen. ,,Die mensen krijgen dat netjes een bericht, zo zit ons systeem in elkaar.” De woordvoerster laat weten dat het bedrijf erg geschrokken is door de overval en dat een speciaal team zich ontfermd over de medewerkers die door de overvallers werd bedreigd.

De politie is op zoek naar mensen die meer over dit incident weten of die de daders misschien hebben zien vluchten. De politie is via 0900-8844 bereikbaar.

Volledig scherm Gewapende overval op Bol.com distributiecentrum in Waalwijk. © FPMB/Erik Haverhals

Dat is kans bestaat op vertraging bij de bezorging, is begrijpelijk gezien de omvang van het distributiecentrum. Het complex in Waalwijk is hét grote centrale distributiecentrum van Bol.com, dat daarnaast nog wel samenwerkt met andere distributiecentra, maar alleen deze in eigen beheer heeft. Het bedrijf heeft 23 miljoen artikelen in de aanbieding. Een groot deel daarvan vindt via Waalwijk de weg naar de klant.

De woordvoerster van Bol.com laat weten dat zij nog geen idee heeft waar de overvallers op uit waren of wat er is meegenomen. Het distributiecentrum haalde de afgelopen jaren enkele keren het nieuws vanwege de enorme omvang en forse uitbreiding van het complex.

Volledig scherm Gewapende overval op Bol.com distributiecentrum in Waalwijk. © FPMB/Erik Haverhals

Volledig scherm Gewapende overval op Bol.com distributiecentrum in Waalwijk. © FPMB/Erik Haverhals

Volledig scherm Gewapende overval op Bol.com distributiecentrum in Waalwijk. © FPMB/Erik Haverhals

Volledig scherm Pakketweg in Waalwijk afgesloten na gewapende overval op Bol.com © FPMB/Marvin Dorelijers

Volledig scherm Gewapende overval op distributiecentrum aan de Pakketweg in Waalwijk. © FPMB/Marvin Doreleijers

Volledig scherm Gewapende overval op distributiecentrum aan de Pakketweg in Waalwijk. © FPMB/Marvin Doreleijers