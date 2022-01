Dit doet omikron met je lijf: ‘Voorzichtig zijn, maar het lijkt een enorm verschil’

modellen Omikron kan tot 100.000 infecties per dag leiden, maar wat gebeurt er op de ic's? ‘Model is te pessimis­tisch’

Bijna twee jaar lang ging het vooral over ziekenhuisopnames en de druk op de ic's. Maar dat was vrijdagavond opeens anders: minister Ernst Kuipers (D66) sprak vooral over torenhoge aantallen omikroninfecties. Waarom? En wat moeten ziekenhuizen dan verwachten?

17:43