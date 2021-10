Dit is de donkerste plek van Nederland en niet alleen de natuur floreert daar

Kabinet trekt 1,3 miljard uit voor compensa­tie kinderen en ex-part­ners toeslagen­schan­daal

Het demissionaire kabinet trekt nog 1,3 miljard euro uit voor compensatie in de toeslagenaffaire. Het leeuwendeel van dat geld is bestemd voor kinderen en ex-partners van gedupeerden in het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. Ook is een bedrag gereserveerd voor mensen die fout behandeld zijn door de Belastingdienst rond andere toeslagen.

17:20