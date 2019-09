‘Dit is de kans voor Wiebes om het parttime-probleem op te lossen’

Assurantie­man speelt voor bank met ‘hoog rendement’: 1,2 miljoen zoek

7:12 Het faillissement van financieel adviseur JP Assurantiën in het Overijsselse dorp De Lutte is veroorzaakt doordat eigenaar Jeroen Velthuis zonder vergunning voor bankier speelde. Klanten leenden hem geld, dat hij vervolgens weer uitleende. Nu is er 1,2 miljoen zoek.