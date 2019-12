Dit is de lange lijst van beschuldigingen tegen Ridouan Taghi

‘Marengo’ draait om de volgende feiten, in chronologische volgorde:

• De moord op Ronald Bakker op 9 september 2015 in Huizen. Bakker werd in zijn auto, voor zijn huis doodgeschoten. Hij was medewerker van de spyshop in Nieuwegein, die in beeld was gekomen in het onderzoek 26Koper. Dit onderzoek, dat begon met de vondst van een grote partij wapens in Nieuwegein, is in sommige opzichten een voorloper van Marengo. Ook het voorbereiden van een aanslag met een bazooka op de spyshop verwijt justitie T.

• De moord op Samir Erraghib op 17 april 2016 in IJsselstein. Erraghib werd onder vuur genomen terwijl zijn 7-jarige dochtertje bij hem in de auto zat. Het kind overleefde de aanslag. Erraghib zou in het milieu over T. hebben gesproken.

• De moord op Ranko Scekic op 22 juni 2016 in Utrecht. Scekic liep met een vriend op straat voor zijn woning toen hij werd doodgeschoten. En voorbereiding, in de maanden mei en juni 2016, van onder andere de moord op Scekic.

• De poging tot moord op Abdelkarim A. op 11 oktober 2016 in Utrecht. A. werd benaderd door een man met een automatisch wapen, maar wist te ontkomen. A. wilde of kon een oude schuld aan Taghi niet betalen.

• Een groepje mannen, voorzien van automatische wapens, probeerde in de nacht van 4 op 5 december 2016 de Amsterdamse crimineel Khalid B. in Rotterdam-Zuid te liquideren. B. zou tot de entourage van Erraghib hebben behoord en zijn dood hebben willen wreken. Hij wist te ontkomen.

• De moord op Martin Kok, gewezen crimineel en misdaadblogger. Kok werd op 8 december 2016 in zijn auto doodgeschoten na een bezoek aan een seksclub in Laren. Enkele uren voor de liquidatie werd in Amsterdam een poging gedaan Kok door het hoofd te schieten. Eerder was al een poging ondernomen hem te doden met een bom onder zijn auto.

• De moord op Hakim Changachi op 12 januari 2017. Changachi werd bij zijn flat aan de Faustdreef in Utrecht-Overvecht doodgeschoten. De moord was een vergissing. Het beoogde doelwit was Khalid H., die destijds ook aan de Faustdreef woonde. De moord op Changachi zou Nabil B. ertoe hebben aangezet kroongetuige in ‘Marengo’ te worden.

• Voorbereidingshandelingen voor de moord op Khalid H., in januari 2017. H. had in de gaten dat hij werd gevolgd en geobserveerd en belde de politie. De daders, die gewapend bij zijn woning klaarstonden, zijn na een achtervolging door de politie aangehouden en inmiddels veroordeeld. H. stond op de dodenlijst omdat hij over Taghi had geroddeld, aldus het OM.

• Justitie beschuldigt T. in het proces Marengo tevens van het leidinggeven aan een criminele organisatie, gekenschetst als ‘een geoliede moordmachine’.