Dit is het Nederlandse draaiboek bij besmetting met het coronavirus

Wat gebeurt er in ons land met meldingen van ‘verdachte’ situaties en hoe wordt er gehandeld als een zieke ook echt besmet blijkt met het coronavirus? Daarvoor is een protocol opgesteld. Maar hoe en waar de patiënt wordt behandeld, verschilt nog steeds per geval.



Mensen die in Nederland het coronavirus blijken te hebben, kunnen in vrijwel alle ziekenhuizen - groot of klein - terecht voor isolatie. Het is, onder de juiste omstandigheden, zelfs mogelijk dat ze thuis uitzieken.