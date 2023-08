Dit is waarom de inzameling van statiegeldflesjes voor geen meter loopt

Tweehon­derd­dui­zend Nederlan­ders worden de komende vijf jaar miljonair

De economie zit officieel in een recessie en wereldwijd zijn er minder miljonairs dan een jaar geleden, maar de rijken van Nederland merken daar weinig van. Bijna 1,2 miljoen landgenoten hadden afgelopen jaar een vermogen van meer dan een miljoen, 26.000 meer dan in 2021. En de komende vijf jaar komen er nog 200.000 miljonairs in ons land bij.