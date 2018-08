Dit jaar al veel meer dode schapen door wolven

De wolf is in opmars in Nederland. Volgens de Wageningen Universiteit zijn het afgelopen voorjaar zes verschillende wolven in Nederland geweest. Het dier werd vooral gezien in Noord Oost Nederland maar ook in de Achterhoek en op de Veluwe. Op diverse plaatsen, onder meer Ruurlo, Ede en Nieuw Bergen zijn meldingen gedaan van doodgebeten schapen.



Het platform No Wolves wil de opmars van de wolf een halt toeroepen. De organisatie gaat er van uit dat steeds meer schapen en andere landbouwdieren slachtoffer zullen zijn van de wolf. Een woordvoerder van No Wolves verwijst naar de situatie in Frankrijk. Uit cijfers blijkt dat het aantal dode schapen daar in de afgelopen tien jaar verviervoudigd is tot boven de 10.000 per jaar. Het totale schade bedrag is zelfs acht keer zo hoog.



,,Zorgelijk is ook dat bescherming van de schaapskuddes niet helpt. Ook beveiligde kuddes worden aangevallen. Bewakingshonden worden doodgebeten en ook hekken helpen niet’’, zegt No Wolves-woordvoerder Bart Kemp.