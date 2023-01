Dit koppel geeft MAFS-deelnemers het goede voorbeeld: ‘Wij hebben laten zien hoe het moet’

Zoetermeer­der Astleigh trouwt met zijn Rowan in televisie­pro­gram­ma Married at First Sight

Sommige singles leggen hun liefdes-lot in handen van de experts van het realityprogramma Married at First Sight. Zo ook de Zoetermeerder Astleigh (33), die in de eerste aflevering van seizoen zeven gekoppeld wordt aan Rowan (27) uit Almere.

6 januari