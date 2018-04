Dit kunnen we niet meer aanzien

Gevonden skelet is van gezochte Tielenaar die huis wilde laten ontploffen

13:19 Het stoffelijk overschot dat paasmaandag in Tiel werd gevonden, is geïdentificeerd, volgens de politie gaat het om een 66-jarige man uit Tiel. De man verdween spoorloos nadat hij in oktober had gedreigd zijn huis op te blazen.