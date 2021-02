Dit lag er op tafel bij de Catshuis-sessies: einde aan 1,5-meter en opstarten grote evenementen

Het vertrouwen in de bestrijding van de corona-epidemie was afgelopen zomer zo groot, dat zelfs het loslaten van de 1,5 meter-maatregel en het weer toestaan van grote evenementen in het Catshuis op tafel lag. Enkele maanden later was de situatie echter zodanig verslechterd, dat over een harde lockdown gesproken werd.