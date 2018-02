Dit Nederlandse echtpaar is al twee maanden ingesneeuwd in Zweden

update & video 'Stoffelijk overschot in woning Zwolle is van al langer vermiste man (38)'

18 februari Het stoffelijk overschot dat de politie gisteren heeft aangetroffen in de woning aan de Van Zuylenware in Zwolle, is van de 38-jarige Zwollenaar die al sinds 7 februari vermist is. Dat heeft de familie van de man zojuist bevestigd aan de Stentor.