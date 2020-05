Dit restaurant belt opeens alle klanten af en blijft maandag tóch dicht: ‘Dit doet heel veel pijn’

column Saskia Noort Schokkend dat er nog altijd wordt gezwegen over machtsmis­bruik in de mediawe­reld

9:43 Saskia Noort schrijft wekelijks over nieuws dat haar raakt. Deze week laat de schrijfster zich uit over machogedrag en machtsmisbruik binnen de mediawereld: ,,Wat wel schokkend is, is hoe er wederom over wordt gezwegen.”