'Dit werk moet je roeping zijn, want je zet je leven op het spel'

Pas op zijn sterfbed hoort de vader van Axel de Vos de waarheid over zijn zoon. Dat hij als infiltrant onder steeds weer een andere identiteit aanpapt met de meest geharde criminelen. Axel ziet trots in zijn vaders ogen, als hij vertelt over zijn undercoveroperaties, waarbij hij zelfs wist te infiltreren in de harde, gesloten Turkse maffia. En hij spreekt, tot hij niets meer heeft te zeggen. ,,Ik had dat voor dat moment nooit kunnen doen. Stel je eens voor dat jouw kind je zegt dat hij het gevaarlijkste werk doet dat je maar kan bedenken. Dat is een veel te grote last om mee te dragen.‘’



Zijn vrouw kent de waarheid wel. Ze is één van de weinigen. ,,Mijn moeder heb ik nog altijd niks verteld. Als mensen me vroegen wat ik deed bij de politie, zei ik altijd dat ik als wijkagent werkte.'' Lachend: ,,Burenruzies, wijkproblemen: op verhalen daarover zit niemand te wachten.‘’



Het dient nog een doel. Axel is voorzichtig. Hij wil voorkomen dat zijn identiteit bekend wordt. Ook nu hij na jaren is gestopt als infiltrant, blijven er risico's. Hij mijdt plekken in Nederland waar hij tientallen criminelen bedroog. Heel wat van hen willen maar wat graag de echte naam achterhalen van de man die ze als een van hen beschouwden, maar uiteindelijk in dienst bleek van de ultieme tegenspeler: de politie. Dat is ook waarom hij vertelt als Axel de Vos. Het is een pseudoniem, dat hij ook gebruikte om een boek over zijn ervaringen te schrijven: Dubbelleven. Hij schreef het om dezelfde reden dat hij nu een interview geeft. Axel weet dat infiltranten zoals hij hun successen nooit in het openbaar kunnen vieren. Zelfs niet als ze een terroristische aanslag weten te voorkomen, zoals onlangs gebeurde.