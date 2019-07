Dit zie je ook niet elke dag: Batman crasht onderweg naar Nederland, YouTube-ster ongedeerd

5 jaar na MH17 Zo wandelt MH17-verdachte Igor Girkin al jaren vrij rond

13 juli In Moskou loopt hij gewoon over straat en wordt hij aangeklampt door vrouwen die hem aanbidden. Tegelijkertijd geldt hij als de belangrijkste verdachte in het MH17-proces: voormalig rebellenleider Igor ‘Strelkov’ Girkin (48). Deze krant zocht naar de excentrieke oorlogsfanaat en vond hem in Moskou.