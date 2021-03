Dit zijn de appjes over Humeyra: racistisch of toch cynisme na bekentenis moordenaar?

De Rotterdamse politie is al enige tijd in grote verlegenheid door een appgroep van vijf agenten waarin over diverse politiezaken keiharde racistische taal wordt gesproken. Vorige week werd bekend dat ook over de zaak Humeyra - de 16-jarige tiener die eind 2018 op school werd vermoord door haar stalkende ex-vriendje - zeer kwetsende opmerkingen werden gemaakt. Onder meer de zin ‘weer een Turk minder’ kwam voorbij in de appgroep.