Dit zijn de mensen achter de coronaprotesten: ‘We willen onze vrijheid terug’

Vier (verboden) demonstraties tegen het Nederlandse coronabeleid waren er afgelopen weekend. ,,En er komt nog veel meer aan”, stelden de organisatoren. ,,We willen onze vrijheid terug.”



De demonstraties van de afgelopen weken werden georganiseerd door groepen met ronkende namen: Nederland in Opstand bijvoorbeeld. En: Dordrecht in Verzet, Viruswaanzin, StopLockdownNu, Integer Nederland. Maar wie zijn de mensen achter die groepen, waarom organiseren ze demonstraties en hoe zijn ze georganiseerd?