Dit zijn de mooiste foto's van de Supersneeuwmaan

Schoonmoe­der Syriëgan­ger Jermaine W.: 'Breng Syriëgan­gers hier voor de rechter'

22:06 ,,Breng Syriëgangers hier voor de rechter, anders worden ze daar vrijgelaten en zijn ze over tien jaar veel gevaarlijker", dat zegt de moeder van Meryam, een Syriëganger die met haar man en drie kinderen in 2014 naar het strijdgebied in Syrië en Irak vertrok. De man, de bekende jihadist Jermaine W., is inmiddels overleden. Maar Meryam en haar drie kinderen (die nu ongeveer 11, 9 en 7 jaar oud zijn) bevinden zich nog in het allerlaatste stukje IS-gebied dat over is rond het stadje Baghuz In Syrië.