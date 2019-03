Dit zijn de (on)veiligste gemeenten van Nederland

De politie kwam onlangs met mooi nieuws: het aantal aangiften van misdrijven daalde in 2018 met 6 procent, Nederland lijkt opnieuw wat veiliger. Er waren minder woninginbraken dan een jaar eerder (-13 procent), er werd minder gestolen uit schuurtjes en garages (-18 procent) en steeds minder mensen werden slachtoffer van zakkenrollers, een afname van maar liefst 28 procent. Maar het inperken van ‘hardere’ vormen van criminaliteit blijkt nog altijd lastig. Deze delicten, die vanwege hun impact op slachtoffers zwaar meetellen in de Misdaadmeter, blijven al langer achter bij de almaar dalende criminaliteitscijfers. Er waren in 2018 zelfs 4 procent meer overvallen. Straatroof nam slechts met een kleine 2 procent af. Het is ook precies waarom Amsterdam maar niet van plek 1 afkomt, ondanks dat het er op veel vlakken juist beter gaat: zeker 1000 woninginbraken minder en ruim 1300 minder meldingen van zakkenrollen. Maar in de hoofdstad, die de koppositie wijt aan de massa’s toeristen die er komen, steeg het aantal overvallen van 184 naar 226, een toename van 23 procent. Ook werden 1235 mensen slachtoffer van straatrovers, een jaar eerder waren dit er nog 1194.

Meer geld

Ook Eindhoven (op plek 2) en drie van de vier Limburgse gemeenten in de top 10 van de Misdaadmeter kenden meer overvallen dan een jaar daarvoor. Eerder deze week deed de Eindhovense burgemeester John Jorritsma al een pleidooi voor meer geld. ,,We staan elk jaar op een tweede of derde plek en dat baart me zorgen. We moeten af van die hoge positie’’, zei hij tegen het Eindhovens Dagblad. ,,Omgerekend besteden we nu zo’n 120 euro per inwoner per jaar aan veiligheid. In vergelijking met andere steden is dat schrikbarend laag.’’



De criminaliteit daalt niet overal even hard. De afname is het minst in middelgrote gemeentes met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners. Deze categorie kende bovendien 8 procent meer overvallen en 4 procent meer straatroven dan een jaar eerder. In de kleinste gemeenten – minder dan 25.000 inwoners – is de daling het sterkst.