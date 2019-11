Dit zijn gevonden wapens en drugs uit ondergrondse ruimtes bij woonwagenkamp Oss

Het wapenarsenaal werd gevonden in ondergrondse ruimtes achter het woonwagenkamp, die met camera’s werden bewaakt.



De drie verdachten die woensdag werden aangehouden (de 48-jarige Martien R., diens 26-jarige zoon Anton en nog een derde 55-jarig familielid), blijven in voorlopige hechtenis zitten. Martien R. heeft volgens justitie zeker 1800 kilo cocaïne ingevoerd. Zijn zoon Anton wordt verdacht van betrokkenheid bij het vervoer van bijna honderd kilo MDMA, de werkzame stof in xtc. Ook zou hij een vrachtwagen met oplegger en container hebben gestolen.



In de grond, maar ook op andere plekken op het kamp werden grote hoeveelheden drugs gevonden. Het gaat om honderden liters chemicaliën voor de productie van drugs en honderdduizenden pillen en zo’n honderd kilo MDMA-kristallen. In één woning werd een grote hoeveelheid contant geld gevonden, hoeveel is niet bekend gemaakt.