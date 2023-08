Dj John (79) mag geen muziek meer draaien na klachten over ‘klereherrie’: ‘Ik maak mensen vrolijk’

Reacties op ontslag trainer FC Utrecht: ‘Van Seumeren ziet zijn miljoenen verdampen’

‘Hij stopt nog steeds miljoenen in zijn speeltje, maar ook nu ziet hij het verdampen zonder dat er ook maar een zonnetje te bekennen is. Wellicht tijd voor een onafhankelijk bureau of een taak voor een van de vele mental coaches die we laatste jaren rijker zijn geworden’ en ‘De EU gaat 160 miljoen uitkeren aan Franse wijnboeren die wat te veel hebben geproduceerd. Bij normaal ondernemerschap zou de prijs omlaag gaan’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 31 augustus verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.