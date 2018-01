DJ schrijft nummer voor vriendin die voor zijn ogen verongelukte

De Belgische dj Kenn Colt heeft een nieuwe single uitgebracht. De plaat is niet wat hij normaal op de grote podia van Tomorrowland, Ibiza of Mexico draait. In de clip van 'Come Back To Me' eert hij zijn Tilburgse vriendin Dominique die hij anderhalve maand geleden voor zijn ogen zag sterven. Toen het koppel na een etentje met twee auto's naar huis reed, beukte een spookrijder frontaal op haar in. Hij kon enkel toekijken.