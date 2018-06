Dna-databank mist 21.000 dna-profielen van veroordeelde criminelen

Het is wettelijk niet mogelijk om bij alle verdachten tijdens hun arrestatie al dna af te nemen voor de databank, dit is afhankelijk van de strafmaat en de zogenaamde 'ernstige bezwaren' tegen een verdachte. Bij een daadwerkelijke veroordeling door een rechter voor een misdrijf waar vier jaar celstraf of meer op staat, moet er echter wel dna worden afgestaan.

Veroordeelde criminelen worden op dit moment echter vaak pas opgeroepen voor een dna-afname als zij weer thuis zitten. De animo om dit te doen is niet bijster hoog, waardoor het dna niet in de databank terechtkomt.

Het vullen van de dna-databank is volgens deskundigen essentieel omdat veroordeelde criminelen vaak meer misdrijven hebben gepleegd of gaan plegen. Met een completere databank kunnen misdrijven sneller worden opgelost omdat sporen achtergaleten op een plaats delict sneller een match opleveren.

Els Borst

De noodzaak voor een goed gevulde databank kwam onlangs pijnlijk duidelijk aan het licht bij de moord op oud-minister Els Borst in 2014. In die zaak duurde het meer dan een jaar voordat moordenaar Bart van U. opgepakt werd. In die tijd pleegde hij nog een moord, op zijn zus Loïs van U. Dat misdrijf had voorkomen kunnen worden als zijn dna in de databank had gezeten.