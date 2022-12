DNB-president Knot roept werkgevers op om lonen te verhogen

17.000 fans trotseren koelkast­kou in Amsterdam voor grootste meiden­groep ter wereld

Amsterdam is vandaag het toneel van K-popgekte, nu de grootste meidengroep ter wereld een uitverkochte Ziggo Dome aandoet. Met een gevoelstemperatuur van zo’n zes graden en aanhoudende regen was het guurder dan in menige koelkast, maar duizenden fans stonden vanmiddag al in de rij voor Blackpink.

