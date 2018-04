Docent demonstreert effect van marteling in de klas

Vakantie­huis­je in eigen land boeken? Boek voordeli­ger via het buitenland

17:51 Het is met de voorjaarsvakantie vlak voor deur wat aan de late kant, maar wie nog een vakantiehuisje wil boeken doet er goed even over de grens te kijken. Wie via internet reserveert, is in sommige gevallen via buitenlandse websites goedkoper uit. Aanzienlijk goedkoper. Ook voor een huisje in eigen land.