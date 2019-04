Docent die ‘Volkert waar ben je’ riep na winst Baudet mag blijven

,,De opmerking is volgens het bestuur verwerpelijk en onacceptabel . Onvoorwaardelijk strafontslag van de medewerker vindt de universiteit echter niet aan de orde. Hierbij speelt een rol dat de universiteit geloofwaardig acht dat de docent zijn opmerking niet letterlijk bedoeld heeft, en dat de docent spijt heeft betuigd'', aldus de Utrechtse universiteit. De docent had, zo stelt de universiteit, kunnen weten dat zijn kwetsende opmerking als bedreigend kan worden gezien en daarmee schadelijk voor de universiteit is. ,,Medewerkers hebben het recht om hun mening te uiten, zeker ook als privépersoon op sociale media. Het betreft hier echter een in het publieke domein, op internet, geuite verwijzing naar de moord op Pim Fortuyn in de context van een verkiezingsoverwinning’’, klinkt het. Volgens de universiteit gaat de ‘disciplinaire maatregel’ verder dan een berisping. ,,Het houdt in dat strafontslag wordt opgelegd, maar nog niet wordt uitgevoerd. De medewerker krijgt dus nog een nieuwe kans. Er geldt een proeftijd van twee jaar.'' De post leidde tot tientallen klachten, van zowel binnen als buiten de universiteit. De docent werd door de Universiteit Utrecht op non-actief gezet.

Juridische kant

De familie van wijlen Pim Fortuyn had aangekondigd mogelijk juridische stappen te nemen naar aanleiding van de opmerking. Justitieminister Ferd Grapperhaus veroordeelde de tekst en zei dat politici in vrijheid en veiligheid ‘moeten kunnen zeggen wat zij willen zeggen’. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie gaf eerder aan dat de Facebook-uiting niet zonder meer strafbaar is.



,,We hebben er wel veel vragen over gekregen, dus we hebben een voorlopige juridische inschatting gemaakt”, sprak hij. Volgens het OM is er wel sprake van ‘een smakeloze opmerking’. Maar ,,naar onze voorlopige juridische inschatting is de opmerking waarschijnlijk niet strafbaar”. De opmerking is namelijk geen concrete oproep om Baudet iets aan te doen.