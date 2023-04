Dochter (20) van oud-wielrenner Knaven betrokken bij zware crash: ‘Weten nog niet wat er is gebeurd’

De wielrenster die maandag was betrokken bij een zware crash in het Brabantse Chaam is Senna Knaven, de dochter van oud-wielrenner en ploegleider Servais Knaven. Het gaat ‘naar omstandigheden’ al een stuk beter met haar, zegt haar vader. ‘Maar het verontrustende is dat we nog altijd niet precies weten wat er precies is gebeurd.’

Het was schrikken maandag in huize Knaven. De politie liet via de telefoon van hun 20-jarige dochter Senne weten dat die op de weg van Chaam naar Ulicoten gewond was geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Op haar tijdritfiets was ze vol op een paaltje gereden. De traumahelikopter moest ter plekke komen om de renster uit het AG Soudal-team over te vliegen naar het ziekenhuis in Tilburg. Daar werd vastgesteld dat ze een zware hersenschudding en een gebroken rib heeft opgelopen bij de crash.

,,Inmiddels gaat het naar omstandigheden al een stuk beter”, laat Servais Knaven weten. Zijn dochter is weer bij kennis. ,,Maar het verontrustende is dat we nog altijd niet weten wat er precies is gebeurd.” Senne Knaven was maandag thuis in Meerle op haar tijdritfiets gestapt als voorbereiding op de openingsrit van de EPZ Omloop van Borsele, die vrijdag begint. ,,Ze kent de weg tussen Chaam en Ulicoten goed. Net als de obstakels daar”, weet vader Knaven. ,,Senne kan zich echter niet herinneren waarom ze op de paaltje is gereden. Dat blijft voor haar een raadsel.”

Er is ook niemand die het ongeluk heeft zien gebeuren. Een vrouw die haar honden uitliet heeft alleen de klap gehoord.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Senne Knaven. © Ad Pertijs

Teamarts Sophie van Bakel laat weten dat het ‘hersenschudding protocol’ voor de ongelukkige renster in werking is gesteld. ,,Dat betekent minimale prikkels en veel slapen en rusten.”

Senne Knaven is de tweede oudste van de vier koersende meiden van Servais Knaven en zijn vrouw Natascha den Ouden. Beide ouders zetten in 2018 een eigen juniorenteam op. Inmiddels is dat in samenwerking met Patrick Lefevere uitgegroeid tot een compleet opleidingsinstituut, waarin 37 rensters onder de vlag van AG Soudal Quick Step uitkomen in drie verschillende teams. Senne Knaven maakt deel uit van de beloftenformatie (U23), net als haar jongere zus Mirre. Oudste zus Britt rijdt bij de eliten. De jongste, Fee, bij de junioren.