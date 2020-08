Dochter van auteur sterft jaren later dezelfde raadselachtige dood als personage uit boek

Ruim 4000 nieuwe besmettin­gen, 1448 meer dan vorige week

13:17 De afgelopen week zijn er in Nederland 4036 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 1448 meer dan vorige week. Dat meldde RIVM-baas Jaap van Dissel zojuist in de Tweede Kamer. Het is de vijfde week op rij dat het aantal besmettingen weer stijgt. Ter vergelijking: in de eerste week van juli werden 432 mensen positief getest.