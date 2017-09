Dochters Maradona 'bijna gearresteerd' bij villa Máxima en Willem-Alexander

De twee dochters van de Argentijnse voetballegende Diego Maradona zijn gisteren bijna gearresteerd in het bos bij de woning van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Wassenaar. Dat melden Argentijnse media althans. De zussen wilden de koningin bezoeken voor een Argentijns televisieprogramma maar begaven zich in verboden gebied. De zaak zou met een sisser zijn afgelopen.

Op een filmpje van het 'incident' is te zien hoe Dalma (30) en Giannina (28) Maradona een weggetje inlopen dat leidt naar Villa Eikenhorst in Wassenaar. Daarbij negeren ze een bord met 'verboden toegang voor wandelaars en onbevoegden'. De zussen, kinderen uit het eerste huwelijk van Diego Maradona, zijn in het gezelschap van Alejandro 'Marley' Wiebe. Hij bezoekt voor het programma Por El Mundo bestemmingen verspreid over wereld in het gezelschap van bekende Argentijnen.



Het gezelschap stuit na verloop van tijd op bewakers van de Koninklijke Marechaussee. Die lijken een identiteitscontrole uit te voeren. Daarna legt iemand uit dat bij de ingang een groot bord staat met 'verboden toegang'. Dan stopt de video.

'Geslaagde missie'

Als we de presentator van het Argentijnse televisieprogramma mogen geloven, was zijn missie met Gianinna en Dalma Maradona zeer geslaagd. 'In het huis van Máxima', schrijft hij trots op Instagram bij een foto van hemzelf in een kamer als een balzaal met enorme kroonluchters, hoge ramen met luiken en een bewaker. Gelet op een andere foto op zijn instagram-account zou de afbeelding genomen kunnen zijn in het Paleis op de Dam. Onder die foto schrijft de televisiepresentator 'Bij de residentie', waarmee hij de indruk wekt dat het gaat om de woning van koningin Máxima.

Lees door onder de foto.

‪La casa de Máxima!‬ ‪Ya empieza #PorElMundo #Amsterdam ahora 20.30hs en vivo x @telefe ‬ Een foto die is geplaatst door null (@) op 3 Sep 2017 om 16:11 PDT

De beelden zijn vanavond te zien op de Argentijnse televisie in de uitzending van het programma Por el Mundo.

Lees door onder de foto.

‪En el corte!‬ ‪Ya volvemos EN VIVO con #PorElMundo.‬ ‪Recorremos los canales ahora! Y dsp la Zona Roja!‬ ‪Yaaaa x @telefe ‬ Een foto die is geplaatst door null (@) op 3 Sep 2017 om 16:52 PDT

Onduidelijk

De televisiepresentator was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust in het bos bij de koninklijke villa. ,,Een bord met verboden toegang? Hoe kon ik dat nou weten? De tekst was in het Nederlands", zo verklaarde hij tegenover Argentijnse media.

De Koninklijke Marechaussee geeft geen commentaar. ,,Wij doen geen mededelingen over zaken die de beveiliging van Villa Eikenhorst aangaan", zegt een woordvoerder. Hij verwijst naar de Rijksvoorlichtingsdienst. ,,Wat buiten villa Eikenhorst gebeurt, daar gaan wij niet over. Of koningin Máxima de dochters van Maradona zou ontmoeten? Er is in ieder geval geen officiële ontvangst geweest. Anders hadden wij dat wel gecommuniceerd", zegt Sanne van Houten van de afdeling Communicatie Koninklijk Huis. De woordvoerster verwijst naar de marechaussee en politie Haaglanden. Die laatste zegt niets te weten van een incident in het bos bij Villa Eikenhorst.

Trainingskamp

Het bezoek van Dalma en Gianinna Maradona aan Nederland volgt een maand nadat vader Diego in ons land was. Hij is tegenwoordig trainer van voetbalclub Fujairah uit de Verenigde Arabische Emiraten en verbleef hier twee weken voor een trainingskamp. Zijn dochters bezochten behalve het bos bij Villa Eikenhorst ook de rosse buurt en Dam in Amsterdam, Volendam en de Zaanse Schans, zo is te zien op foto's die televisiepresentator 'Marley' op Instagram plaatste.

‪Mañana 20.30hs @telefe #PorElMundo EN VIVO desde Amsterdam!‬ ‪Polémico y hermoso lugar donde cualquier cosa puede suceder‬ ‪Con Dalma y Gianina!‬ Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 Sep 2017 om 17:47 PDT